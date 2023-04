Atalanta, de Roon: “Delusi da questa sconfitta, dobbiamo riprenderci” (Di sabato 8 aprile 2023) Marten de Roon ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Bologna. “Siamo Delusi, ma reagiremo bene come abbiamo sempre fatto. Bisognerà analizzare il match, adesso abbiamo 9 giorni per riprenderci. Tutti conoscono il nostro gioco, ma è vero che abbiamo un carattere diverso rispetto a prima. Oggi siamo stati molti statici e non abbiamo creato tante occasioni da gol soprattutto dopo lo svantaggio”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Marten deha parlato ai microfoni di Sky dopo laper 2-0 subita contro il Bologna. “Siamo, ma reagiremo bene come abbiamo sempre fatto. Bisognerà analizzare il match, adesso abbiamo 9 giorni per. Tutti conoscono il nostro gioco, ma è vero che abbiamo un carattere diverso rispetto a prima. Oggi siamo stati molti statici e non abbiamo creato tante occasioni da gol soprattutto dopo lo svantaggio”. SportFace.

