Atalanta-Bologna, Ruggeri indisponibile: risentimento muscolare (Di sabato 8 aprile 2023) L’esterno dell’Atalanta Matteo Ruggeri non prenderà parte alla gara contro il Bologna, valida per il ventinovesimo turno di campionato. Il terzino sinistro nerazzurro, regolarmente nella lista dei 20 convocati, nel corso dell’ultima rifinitura ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad esami strumentali e Gasperini spera si tratti solo di un affaticamento e non di una lesione. Un guaio non da poco per i bergamaschi, che da qui a fine stagione devono fare a meno dell’altro esterno Hateboer. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) L’esterno dell’Matteonon prenderà parte alla gara contro il, valida per il ventinovesimo turno di campionato. Il terzino sinistro nerazzurro, regolarmente nella lista dei 20 convocati, nel corso dell’ultima rifinitura ha accusato unal flessore sinistro. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad esami strumentali e Gasperini spera si tratti solo di un affaticamento e non di una lesione. Un guaio non da poco per i bergamaschi, che da qui a fine stagione devono fare a meno dell’altro esterno Hateboer. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 4 - Il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dall’Atalanta nel dicembre… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - DaiDea7 : RT @tuttoatalanta: UFFICIALE: Atalanta-Bologna tutto esaurito, pubblico delle grandi occasioni per sostenere la Dea - Atalantinicom : #Atalanta - Ruggeri salta il Bologna: risentimento al flessor... - i_am_rio__ : Pronostici di giornata: Fiorentina - Spezia over 2.5 Atalanta - Bologna gol Sampdoria - Cremonese 1 Verona - Sassuo… -