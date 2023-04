Atalanta-Bologna | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 8 aprile 2023) Squadre in campo per la gara di Serie A oggi alle 16:30. Sfida dal sapore d'Europa perguidate da Gasperini e Thiago Motta.

Alle 16:30 di oggi in campo. Gasperini dovrebbe puntare sul tridente Pasalic Zapata Hojlund, con Lookman, Boga e Muriel in panchina. Sulla mediana gioca Ederson. Thiago Motta deve scegliere tra Dominguez ...Nel campionato italiano vittoria alla portata per l'a caccia di un posto nella prossima Champions League in casa contro il. Gol in arrivo in Verona - Sassuolo e Sampdoria - Cremonese,...Quando l'di Gasperini dominò ilstando sul 4 - 0 dopo i primi 15 minuti di gioco al Gewiss Stadium Ci sono certe volte in cui la superiorità di una squadra viene fatta attraverso gioco e ...

Atalanta-Bologna, i convocati: fuori Arnautovic Tuttobolognaweb

Alle 16:30 di oggi in campo Atalanta e Bologna. Gasperini dovrebbe puntare sul tridente Pasalic – Zapata – Hojlund, con Lookman, Boga e Muriel in panchina. Sulla mediana gioca Ederson. Thiago Motta ...Squadre in campo dalle 16,30. I nerazzurri tentano l’aggancio a un posto in Champions, ma anche gli uomini di Motta lottano per un posto in Europa ...