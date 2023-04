Atalanta-Bologna le pagelle e il tabellino della partita (Di sabato 8 aprile 2023) . Turno ostico per la Dea che affronta uno degli avversari più in forma del momento. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Turno non certo molto agevole per l’Atalanta che ospita il Bologna per la 29a giornata della Serie A. La squadra di Gasperini ha di fronte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 8 aprile 2023) . Turno ostico per la Dea che affronta uno degli avversari più in forma del momento. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Turno non certo molto agevole per l’che ospita ilper la 29a giornataSerie A. La squadra di Gasperini ha di fronte Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 4 - Il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dall’Atalanta nel dicembre… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - 24Trends_Italia : 1. Udinese-Monza - 100mille+ 2. Sampdoria-Cremonese - 20mille+ 3. Atalanta Bologna - 20mille+ 4. Renga - 20mille+… - interista1908IG : Sapete chi merita la #ChampionsLeague ? Non l’#inter Non il #milan Non l’#atalanta Non la #juve Ma il #bologna… - Arthix33 : @infernALE96 Competenza, prima porta in Europa l’Atalanta e ora sta facendo lo stesso con il Bologna, guardassero e… -