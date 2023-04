Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali (Di sabato 8 aprile 2023) I due allenatori di Atalanta e Bologna hanno diramato le loro formazioni ufficiali per la sfida in programma alle 16:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Un’importantissima occasione per i bergamaschi, che con una vittoria potrebbero agguantare il quarto posto occupato dall’Inter. Ma anche i felsinei hanno velleità europee, e senza più l’ansia della salvezza, potrebbero ambire a un qualcosa di molto più ambizioso. Per quanto concerne le scelte dei tecnici, Gasperini ripropone dal 1? la premiata ditta Lookman-Hojlund, sostenuti da Pasalic sulla trequarti. Panchina, almeno inizialmente, per Duvan Zapata e Luis Muriel. In casa emiliana, invece, Thiago Motta si affida al trio d’attacco composto da Soriano, Barrow e Sansone, lasciando ancora in panchina Orsolini, mentre Arnautovic è ancora out. A dirigere l’incontro sarà ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 aprile 2023) I due allenatori dihanno diramato le loroper la sfida in programma alle 16:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Un’importantissima occasione per i bergamaschi, che con una vittoria potrebbero agguantare il quarto posto occupato dall’Inter. Ma anche i felsinei hanno velleità europee, e senza più l’ansia della salvezza, potrebbero ambire a un qualcosa di molto più ambizioso. Per quanto concerne le scelte dei tecnici, Gasperini ripropone dal 1? la premiata ditta Lookman-Hojlund, sostenuti da Pasalic sulla trequarti. Panchina, almeno inizialmente, per Duvan Zapata e Luis Muriel. In casa emiliana, invece, Thiago Motta si affida al trio d’attacco composto da Soriano, Barrow e Sansone, lasciando ancora in panchina Orsolini, mentre Arnautovic è ancora out. A dirigere l’incontro sarà ...

