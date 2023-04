Atalanta-Bologna, infortunio per Pasalic. Le condizioni del trequartista (Di sabato 8 aprile 2023) L’Atalanta è stata costretta a fare a meno di Mario Pasalic durante la disputa del match contro il Bologna. Ecco la causa dell’infortunio Durante il 24? del primo tempo il trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic è uscito causa infortunio dopo un contrasto con Schouten. L’entità pare essere molto seria, tanto da far suscitare il cambio. A vedere dalle immagini video, sembrerebbe che lo stesso Pasalic abbia subito un vero e proprio distorsione alla caviglia. Si attendono ulteriori aggiornamenti nel post gara, con eventuali tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) L’è stata costretta a fare a meno di Mariodurante la disputa del match contro il. Ecco la causa dell’Durante il 24? del primo tempo ildell’Marioè uscito causadopo un contrasto con Schouten. L’entità pare essere molto seria, tanto da far suscitare il cambio. A vedere dalle immagini video, sembrerebbe che lo stessoabbia subito un vero e proprio distorsione alla caviglia. Si attendono ulteriori aggiornamenti nel post gara, con eventuali tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

