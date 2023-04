Atalanta-Bologna, infortunio alla caviglia per Pasalic: esce dopo 25 minuti (Di sabato 8 aprile 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Nel corso del primo tempo di Atalanta-Bologna, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Mario Pasalic chiede il cambio solo dopo venticinque minuti di gioco per un infortunio alla caviglia destra. Il centrocampista croato ha infatti messo male la caviglia che ha avuto una brutta distorsione. Al suo posto è entrato Boga, nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio di Pasalic. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Mariochiede il cambio soloventicinquedi gioco per undestra. Il centrocampista croato ha infatti messo male lache ha avuto una brutta distorsione. Al suo posto è entrato Boga, nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’di. SportFace.

