Atalanta-Bologna DIRETTA LIVE 0-0 | nerazzurri vs rossoblù

Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Bologna, gara valida per il 29º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Sky Calcio, con fischio d'inizio alle 16:30. Con la vittoria sulla Cremonese (1-3) di sabato scorso, che ha bissato il successo ottenuto ai danni dell'Empoli (2-1), l'Atalanta è definitivamente uscita dalla mini-crisi vissuta a cavallo tra febbraio e marzo. In tale lasso di tempo, infatti, la Dea era riuscita a vincere soltanto la gara contro la Lazio (0-2), arrendendosi a Sassuolo (1-0), Lecce (1-2), Milan (2-0) e Napoli (2-0) e pareggiando 0-0 con l'Udinese. In caso di vittoria oggi, gli orobici aggancerebbero l'Inter al 4º posto a quota 51, portandosi a -1 dal Milan e a +1 (momentaneamente) sulla Roma. Il Bologna sta ...

