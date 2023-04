Atalanta-Bologna 0-2 | gol di Sansone e Orsolini

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilvince per 2-0 a Bergamo sul campo dell’nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023- L’interrompe così la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive arriva lo stop che la ferma a 48 punti: niente aggancio al quarto posto. Ilsale a 43 punti. LA PARTITA – Il primo squillo della gara arriva al 14? con Zappacosta che si mette in proprio, si accentra e scarica un tiro potente ma centrale e Skorupski devia in angolo. Al 22? ci prova ilcon Kyriakopulos, conclusione violenta e angolata dal limite dell’area, ma Mussu si distende e devia. Al 31? ancoravicina al vantaggio: Lookman serve Hojlund in area, l’attaccante prova a piazzarla ma Skorupski riesce a deviarla. Il pallone finisce di nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Bologna 0-1, rete di Sansone N. (BOL) - OptaPaolo : 4 - Il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dall’Atalanta nel dicembre… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - NestiGoal : Atalanta-Bologna non è stata una vittoria importante, bensì un manifesto d'intenti e di status. Thiago ha plasmato… - Yogaolic : RT @fanpage: L'Atalanta fallisce l'affondo per la Champions League e resta a -3 punti dal quarto posto in classifica. Colpaccio Bologna a B… -

L'allievo supera il maestro. Ildi Thiago Motta sgambetta l'di Gian Piero Gasperini e rallenta la corsa dei bergamaschi verso la prossima Champions League. "Il primo tempo è stato equilibrato e abbiamo avuto le ...Commenta per primo Gian Piero Gasperini , allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro il: 'Nel secondo tempo abbiamo cercato di mettere più attaccanti, ma siamo stati contenuti bene, e han creato tante ...Commenta per primo Riccardo Orsolini , ala dela segno nella vittoria sull', ha parlato a Sky partendo dai cori riservatigli dalla tifoseria avversaria: 'Dispiace, perché ho giocato qui e sinceramente non mi fa piacere. Non ho ...

L’analisi del tecnico: “Bravissimi in fase di possesso, in transizione e quando loro avevano il pallone. Ma in difesa si può ancora migliorare” ...Sconfitta interna per l’Atalanta contro il Bologna. Questo il commento alla partita del tecnico Gian Piero Gasperini a Sky, DAZN e nella conferenza stampa raccolta da TMW. PASALIC – “L’infortunio È ...