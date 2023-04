Atalanta-Bologna 0-2 | gol di Sansone e Orsolini

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) - Ilvince per 2-0 a Bergamo sul campo dell'nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023- L'interrompe così la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive arriva lo stop che la ferma a 48 punti: niente aggancio al quarto posto. Ilsale a 43 punti. LA PARTITA - Il primo squillo della gara arriva al 14' con Zappacosta che si mette in proprio, si accentra e scarica un tiro potente ma centrale e Skorupski devia in angolo. Al 22' ci prova ilcon Kyriakopulos, conclusione violenta e angolata dal limite dell'area, ma Mussu si distende e devia. Al 31' ancoravicina al vantaggio: Lookman serve Hojlund in area, l'attaccante prova a piazzarla ma Skorupski riesce a deviarla. Il pallone finisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtalantaBologna, incredibile #Orsolini: gol annullato ma si toglie la maglia per esultare, arriva comunque il cart… - OptaPaolo : 4 - Il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dall’Atalanta nel dicembre… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - ZO_it : La #cronaca del match, di Simone #Minghinelli. #AtalantaBFC #AtalantaBologna #Atalanta #BFC #BolognaFC1909 #Bologna… - bologna_sport : Le pagelle di #AtalantaBologna: #Soumaoro solido, #Orsolini decisivo -

batte2 - 0 (0 - 0)(3 - 4 - 1 - 2): Musso, Djimsiti, Palomino, Scalvini (7' st Demiral), Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta (34' st Muriel); Pasalic (24' pt Boga), ...AGI - Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila per un ottimo, che piazza un bel colpaccio in casa dell'. Al Gewiss Stadium finisce 2 - 0 per gli emiliani grazie al gol in avvio di ripresa di Sansone e nel finale di Orsolini : la squadra di ...A Bergamo, l'fa una partita d'attacco,ma ilnon sta a guardare e va a segno al 49' con Sansone e Orsolini (86'). A Marassi, Samp subito avanti con Leris (assist di Augello),ma il ...

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match perso per 0-2 contro il Bologna: "Cosa non è andato Tante cose. Nel primo tempo non è stata una bella partit ...L'Atalanta vede allontanarsi la zona Champions, battuta in casa dal Bologna, 2-0 firmato Sansone e Orsolini. Per la squadra di Gasperini si tratta della nona sconfitta in campionato, la quinta in casa ...