Atalanta-Bologna (0-2), Gasperini: “Buona partita ma non è stato sufficiente” (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo due vittorie consecutive (con Cremonese ed Empoli), Gasperini e la sua Atalanta sono stati costretti alla sconfitta in casa contro il Bologna per 2-0. I neroazzurri hanno dovuto fare i conti con un primo tempo molto tattico ed equilibrato, dovendo pure fare a meno di Pasalic dopo poco più di una ventina di minuti. Nella ripresa, la partita è cambiata: il vantaggio dei rossoblù con Sansone ha messo a nudo le difficoltà degli uomini di Gasperini. Il nuovo stop conferma così il campionato altalenante della squadra neroazzurra ma non oscura del tutto la Buona prestazione che gli stessi hanno messo in campo oggi. L’allenatore, subito dopo la partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha rilasciato qualche commento. Atalanta-Bologna ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo due vittorie consecutive (con Cremonese ed Empoli),e la suasono stati costretti alla sconfitta in casa contro ilper 2-0. I neroazzurri hanno dovuto fare i conti con un primo tempo molto tattico ed equilibrato, dovendo pure fare a meno di Pasalic dopo poco più di una ventina di minuti. Nella ripresa, laè cambiata: il vantaggio dei rossoblù con Sansone ha messo a nudo le difficoltà degli uomini di. Il nuovo stop conferma così il campionato altalenante della squadra neroazzurra ma non oscura del tutto laprestazione che gli stessi hanno messo in campo oggi. L’allenatore, subito dopo la, è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha rilasciato qualche commento....

