Atalanta-Bologna 0-0 LIVE | Kyriakopulos impegna Musso Risultato bloccato

Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023.

OptaPaolo : 4 - Il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno 4 gol di scarto dal 5-1 subito dall'Atalanta nel dicembre… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - infoitsport : Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: gioca Hojlund, la decisione su Orsolini e Lookmen

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida esterna sul campo dell'Atalanta: 'Abbiamo fatto un grande lavoro, ma oggi lo lasciamo da parte. Affrontiamo una squadra ...Alle 16.30 sono iniziate Sampdoria - Cremonese e Atalanta-Bologna. Poi alle 18.30 Torino - Roma e Verona - Sassuolo. Alle 20.45 il big match Lazio - Juventus. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match casalingo con il Bologna: 'Il campionato è sempre più equilibrato, dove tante squadre possono togliere punti. E' una ...

L'Atalanta comunica che Matteo Ruggeri non è disponibile "per un risentimento muscolare al flessore sinistro accusato nel corso dell’ultima rifinitura. Seguiranno accertamenti in merito".Il tecnico dell’Atalanta è intervenuto nel prepartita della gara contro il Bologna rilasciando alcune dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita del match casalingo contro il Bologna ...