Asta da 4 milioni di dollari per le scarpe di Michael Jordan indossate quando fece 37 punti in 40 minuti (Di sabato 8 aprile 2023) C'è un oggetto unico al mondo che sta per essere messo in vendita martedì 11 aprile. Sotheby's ha messo all'Asta il paio di Nike Air Jordan XIII, taglia 47 1/2, indossate da Michael Jordan in gara 2 delle finali Nba del 5 giugno 1998. Quel giorno al Delta Center di Salt Lake City, MJ aveva partecipato attivamente alla Vittoria dei Bulls contro gli Utah Jazz (93-88), segnando 37 punti in 40 minuti. Lo riporta, tra gli altri media, Paris Match. Le scarpe di Michael Jordan valgono dai 2 ai 4 milioni di euro Dopo la partita, al raccattapalle responsabile dello spogliatoio dei Bulls sono state offerte queste sneakers dalle mani di Michael Jordan. Il giorno prima il ragazzo ...

