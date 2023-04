Assunzioni da GPS sostegno 2023, docente potrà partecipare per posti scoperti in altre province: nasce una nuova mini CALL VELOCE (Di sabato 8 aprile 2023) Assunzioni da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi con contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo: il Governo ha approvato la procedura nel Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile, siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e poi naturalmente seguirà l'iter per la trasformazione in legge. Ma l'obiettivo del ministero è quello di realizzare un piano importante di Assunzioni su posti di sostegno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 aprile 2023)da GPSprima fascia ed elenchi aggiuntivi con contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo: il Governo ha approvato la procedura nel Consiglio deistri dello scorso 6 aprile, siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale e poi naturalmente seguirà l'iter per la trasformazione in legge. Ma l'obiettivo delstero è quello di realizzare un piano importante disudi. L'articolo .

