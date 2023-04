Assunzioni 2023 da GPS, solo per sostegno. No per posto comune, no per docenti inseriti con riserva BOZZA (Di sabato 8 aprile 2023) Assunzioni 2023 di nuovo da GPS: la buona notizia è di pochi giorni fa, in seguito all'approvazione del decreto PA. Il testo deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma conterrà la previsione di Assunzioni grazie allo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Le criticità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 aprile 2023)di nuovo da GPS: la buona notizia è di pochi giorni fa, in seguito all'approvazione del decreto PA. Il testo deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma conterrà la previsione digrazie allo scorrimento delle GPSprima fascia ed elenchi aggiuntivi. Le criticità. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ecco il decreto assunzioni della P.A.: doveva servire a coprire le carenze della Pubblica amministrazione in chiave… - petergomezblog : Pnrr, la beffa delle assunzioni nei piccoli Comuni: dal 2021 c’è un fondo ad hoc ma i sindaci stanno ancora aspetta… - petergomezblog : Pnrr, tutte le cause (e le colpe) dei ritardi: flop delle assunzioni nella pa, semplificazioni insufficienti, intop… - orizzontescuola : Assunzioni 2023 da GPS, solo per sostegno. No per posto comune, no per docenti inseriti con riserva BOZZA - CosettaGiordano : RT @serebellardinel: Lo scrive #CortedeiConti, lo dicono esperti come #Piga, lo confermano rapporti come quello #Viesti! Dietro i ritardi n… -