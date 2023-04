Assegno unico: per il 2023 non serve una nuova domanda, ma l’Isee va aggiornato (Di sabato 8 aprile 2023) Arrivano le prime indicazioni Inps sulle principali novità apportate alla disciplina dalla legge di Bilancio 2023 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 8 aprile 2023) Arrivano le prime indicazioni Inps sulle principali novità apportate alla disciplina dalla legge di Bilancio

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Assegno unico: per il 2023 non serve una nuova domanda, ma l’Isee va aggiornato: Arrivano le prime indicazioni Inps… - studiosalvaggio : RT @sole24ore: ??#Assegnounico per il 2023 senza nuova domanda, ma l’#Isee va aggiornato. Arrivano le prime indicazioni #Inps sulle principa… - DottrinaLavoro : INPS: Assegno unico e universale – le novità - sole24ore : ??#Assegnounico per il 2023 senza nuova domanda, ma l’#Isee va aggiornato. Arrivano le prime indicazioni #Inps sulle… - IT_lex : Assegno unico per il 2023 senza nuova domanda, ma l’Isee va aggiornato -