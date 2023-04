Assegno unico figli, presto novità ISEE online. Per chi lo presenta entro il 30 giugno conguaglio INPS. CIRCOLARE (Di sabato 8 aprile 2023) Con la CIRCOLARE del 7 aprile l'INPS illustra le nuove condizioni dovute alle novità per l'Assegno unico derivanti dalla legge di bilancio 2023 per le diverse situazioni familiari, in particolare per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili. Nella CIRCOLARE si forniscono anche alcuni esempi degli aumenti relativamente all'ISEE. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 aprile 2023) Con ladel 7 aprile l'illustra le nuove condizioni dovute alleper l'derivanti dalla legge di bilancio 2023 per le diverse situazioni familiari, in particolare per i nuclei conminori a carico, i nuclei numerosi e quelli condisabili. Nellasi forniscono anche alcuni esempi degli aumenti relativamente all'. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Assegno unico figli, presto novità ISEE online. Per chi lo presenta entro il 30 giugno conguaglio INPS. CIRCOLARE - IVALDO1962 : @fattoquotidiano Ma come si sono inventati l'assegno unico, verrebbe da pensare che lo abbiano fatto per toglierlo… - fisco24_info : Assegno unico: per il 2023 non serve una nuova domanda, ma l’Isee va aggiornato: Arrivano le prime indicazioni Inps… - studiosalvaggio : RT @sole24ore: ??#Assegnounico per il 2023 senza nuova domanda, ma l’#Isee va aggiornato. Arrivano le prime indicazioni #Inps sulle principa… - DottrinaLavoro : INPS: Assegno unico e universale – le novità -