(Di sabato 8 aprile 2023) In base all'ultima Legge di Bilancio Nuova circolaresulleche riguardano l’per il. A decorrere dal 1° gennaio, la legge di Bilancio – si legge nella circolare– “è intervenuta sulla disciplina dell’e universale (AUU) per i figli a carico, introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230”. Capitolo, secondo le tabelle relative ai vari importi: “Per effetto degli interventi attuati, con decorrenza dalla mensilità di gennaio, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Assegno unico 2023, aumento e Isee: tutte le novità Inps - fisco24_info : Assegno unico 2023, aumento e Isee: tutte le novità Inps: (Adnkronos) - In base all'ultima Legge di Bilancio… - Moixus1970 : RT @Gazzettino: Assegno unico, l'Isee va aggiornato entro il 30 giugno per scongiurare il taglio (poi addio agli arretrati). Non serve la n… - Gazzettino : Assegno unico, l'Isee va aggiornato entro il 30 giugno per scongiurare il taglio (poi addio agli arretrati). Non se… - newsfinanza : Assegno unico, quando arriva ad aprile 2023? I chiarimenti dell’Inps su aumenti e Isee -

Tra gli obiettivi, anche quello di arrivare entro la legislatura a potenziare l'per i figli rendendolo universale, ovvero farne un diritto sganciato dal reddito dei genitori e dunque ...Un potenziamento dell'e nuovi aiuti per le famiglie con figli . È questa la strategia del governo Meloni per affrontare la crisi demografica che, come dimostrano anche gli ultimi dati sulla natalità in Italia,...Novità anche in tema di, con servizio INPS per il calcolo della somma aggiornato con le maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio 2023 e la circolare dell'Istituto che riepiloga ...

Assegno unico, quando arriva ad aprile 2023 I chiarimenti dell’Inps su aumenti e Isee Corriere della Sera

(Adnkronos) – Nuova circolare Inps sulle novità che riguardano l’assegno unico per il 2023. A decorrere dal 1° gennaio, la legge di Bilancio – si legge nella circolare Inps – “è intervenuta sulla disc ...L'Inps continuerà a pagare l'assegno unico per i figli senza la necessità di dover ripresentare una nuova domanda. Ma per ottenere l’importo “pieno” del sostegno ai figli, sarà invece necessario ...