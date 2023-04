Asia centrale, l’ultima trincea delle guerre irano-israeliane (Di sabato 8 aprile 2023) La guerra fredda tra Israele e Iran è nata nell’alveo di quella tra Stati Uniti e Unione sovietica, ma le è sopravvissuta e non sembra conoscere l’erosione del tempo. Inizialmente circoscritta in Medioriente, culla di entrambe le nazioni, la rivalità ha poco alla volta assunto una dimensione globale. Europa, Africa, Latinoamerica, e persino Oceania – InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 8 aprile 2023) La guerra fredda tra Israele e Iran è nata nell’alveo di quella tra Stati Uniti e Unione sovietica, ma le è sopravvissuta e non sembra conoscere l’erosione del tempo. Inizialmente circoscritta in Medioriente, culla di entrambe le nazioni, la rivalità ha poco alla volta assunto una dimensione globale. Europa, Africa, Latinoamerica, e persino Oceania – InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lauvergnac : RT @re_soil: La #siccità agricola in #Asia Centrale potrebbe diventare una tendenza di lungo periodo. Secondo uno studio dell'IAP, la sicci… - cldferrilab : RT @re_soil: La #siccità agricola in #Asia Centrale potrebbe diventare una tendenza di lungo periodo. Secondo uno studio dell'IAP, la sicci… - brongosalvatore : RT @re_soil: La #siccità agricola in #Asia Centrale potrebbe diventare una tendenza di lungo periodo. Secondo uno studio dell'IAP, la sicci… - Livius84041443 : @hockeybotabc @Gianl1974 La Crimea era degli abitanti che ci vivevano, i Tatari, non dei russi. Stalin nel 1944 ne… - Tarallucci_Vino : ...Mar Nero e Asia centrale, la coalizione di opposizione in Turchia è stata incaricata di assumere il ruolo di Zel… -