Ascolti tv, oltre il 20% di share per la Via Crucis (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Rito della Via Crucis, trasmesso ieri da Rai1 in prima serata, è stato visto da 3.799.000 spettatori con il 20.2% di share. ‘Felicissima Sera – All Inclusive’ su Canale 5 ha ottenuto 2.884.000 spettatori il 21.3% di share. Al terzo posto, ‘Quarto Grado’ su Rete4 con 1.045.000 spettatori e il 7% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘I predoni’ su Italia 1 (892.000 spettatori, share 5.1%), ‘Se Dio vuole’ su Rai3 (858.000 spettatori, share 4.7%), ‘N.C.I.S.’ e ‘N.C.I.S. Hawaii’ su Rai2 (rispettivamente, 800.000 spettatori, share 4.2%, e 672.000 spettatori, share 3.9%), ‘Propaganda Live’ su La7 (736.000 spettatori, share 5.3%), ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ sul Nove (599.000 ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Rito della Via, trasmesso ieri da Rai1 in prima serata, è stato visto da 3.799.000 spettatori con il 20.2% di. ‘Felicissima Sera – All Inclusive’ su Canale 5 ha ottenuto 2.884.000 spettatori il 21.3% di. Al terzo posto, ‘Quarto Grado’ su Rete4 con 1.045.000 spettatori e il 7% di. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘I predoni’ su Italia 1 (892.000 spettatori,5.1%), ‘Se Dio vuole’ su Rai3 (858.000 spettatori,4.7%), ‘N.C.I.S.’ e ‘N.C.I.S. Hawaii’ su Rai2 (rispettivamente, 800.000 spettatori,4.2%, e 672.000 spettatori,3.9%), ‘Propaganda Live’ su La7 (736.000 spettatori,5.3%), ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ sul Nove (599.000 ...

