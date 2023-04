Ascolti tv ieri: Felicissima Sera chiude, Pio-Amedeo superati da Via Crucis (Di sabato 8 aprile 2023) Anche Felicissima Sera è stato archiviato: il programma di Pio e Amedeo ha chiuso i battenti, come deciso sin dall'inizio, dopo tre puntate. Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Diletta Leotta sono stati, tra gli altri, ospiti dell'ultimo appuntamento che ha incollato davanti alla tv 2.884.000 telespettatori per uno share del 21.3% (anteprima 3.142.000, 16.6% e segmento After Show 1.153.000 spettatori, 21%). Ascolti tv dimezzati, nonché inferiori, rispetto all'ultima puntata di Felicissima Sera della prima stagione andata in onda nel 2021 (22.5% di share e 4.331.000 telespettatori). Il duo comico pugliese è stato superato, in termini di pubblico, dalla Via Crucis in diretta su Rai1 che ha totalizzato 3.799.000 telespettatori, share del 20.2%. Di seguito gli ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 aprile 2023) Ancheè stato archiviato: il programma di Pio eha chiuso i battenti, come deciso sin dall'inizio, dopo tre puntate. Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Diletta Leotta sono stati, tra gli altri, ospiti dell'ultimo appuntamento che ha incollato davanti alla tv 2.884.000 telespettatori per uno share del 21.3% (anteprima 3.142.000, 16.6% e segmento After Show 1.153.000 spettatori, 21%).tv dimezzati, nonché inferiori, rispetto all'ultima puntata didella prima stagione andata in onda nel 2021 (22.5% di share e 4.331.000 telespettatori). Il duo comico pugliese è stato superato, in termini di pubblico, dalla Viain diretta su Rai1 che ha totalizzato 3.799.000 telespettatori, share del 20.2%. Di seguito gli ...

