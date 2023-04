Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 7 aprile 2023

(Di sabato 8 aprile 2023)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha totalizzato 3799 spettatori (20,23% di share); su Canale5 lo show Felicissima Sera – All Inclusive ha avuto 2884 spettatori (share 21,26%). Il film I Predoni su Italia1 ha ottenuto 892 spettatori (5,12%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha intrattenuto 800 spettatori (4,19%) e a seguire N.C.I.S. Hawai’i 678 (3,87%); il film Se Dio Vuole su Rai3 ha conquistato 858 spettatori (4,72%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1045 spettatori (7,00%) e su La7 il programma di satira Propaganda Live ne ...

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 7 aprile 2023: Rai Uno "Rito della Via Crucis presieduto dal Papa: 3.799.000 spettatori (20.2% di share); a seguire In...

Venerdì 7 febbraio, Rai1 ha trasmesso il rito della Via Crucis seguito dal documentario su Papa Francesco "In viaggio"