Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rominvenice : Arriva a #Venezia il Festival dei graffiti URBS SCRIPTA programma -

VeneziaScripta è anche il titolo di una pubblicazione (realizzata da Editoriale Programma) che ha lo scopo di fornire uno sguardo originale sui graffiti, visti non più come un semplice atto ...Il fattore 'Picta', il sigillo Unesco sul meraviglioso ciclo di affreschi del '300, ha messo le ali al ... le 'visite' (il dato dei visitatori per il numero di visite effettuate)a 786miula (...... e solo quando gli angoli di piega si fanno davvero importanti sia grattare i piolini delle ...7.200 euro ABBIGLIAMENTO Casco Scorpion EXO - Combat II Giacca Tucano Urbano Iceman Guanti LS2...

Arriva “Urbs Scripta”, il primo festival dedicato ai graffiti Globalist.it

Sarà dedicato ai graffiti storici e strutturato con dei tour, convegni ma anche un'esperienza tattile per non vedenti. Un esperienza unica dedicata ai luoghi, ai significati, allo studio e alla scoper ...VENEZIA - Si chiama Urbs Scripta ed è il primo festival dedicato ai graffiti storici mai realizzato in Italia, anche se per dimensioni, carattere e varietà di proposte ...