Arriva il maxi bonus da 1500 euro: ecco chi può ottenerlo (Di sabato 8 aprile 2023) Ottime novita: è in arrivo un maxi bonus da 1500 euro. Vediamo insieme a chi spetta e cosa bisogna fare per ottenerlo. Ottime notizie sul fronte dei bonus. È in arrivo un sussidio il cui valore ammonta addirittura a 1500 euro. Un bell'aiuto destinato, ovviamente, solo a specifiche categorie. Vediamo, allora, a chi spetta e cosa è necessario fare per ottenere questo importante sussidio. In arrivo un maxi bonus da 1500 euro/ Ilovetrading.itPer fortuna o purtroppo, il Governo di Giorgia Meloni non ha ancora iniziato a tagliare sui bonus come aveva anticipato. bonus e detrazioni comportano una spesa enorme per le casse dello Stato. Per ora la sforbiciata ...

