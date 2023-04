Ardesio | supporto psicologico per chi vive nelle case colpite dalla frana di acqua e fango

(Di sabato 8 aprile 2023). Grazie all’Asst Bergamo Est è stato messo a disposizione un servizio dida parte di operatori e specialisti che si sono resi disponibili per accompagnare le persone che vivono dellediinvasemassa didi mercoledì scorso. Tramite appositi spazi individuati nella sede del Municipio, vi sarà la possibilità di colloqui personalizzati. Per quanto riguarda l’assistenza alle persone isolate, nella mattinata di venerdì 7 aprile, grazie all’ausilio della Croce Blu di Gromo, sono stati consegnati generi alimentari richiesti telefonicamente. È quanto emerso nella riunione del Centro Operativo Comunale che si è svolto venerdì alle 17.30 nella sala consiliare del Municipio di. ...

All'indomani della frana di acqua e fango che si è abbattuta su parte dell'abitato di, in alta Valle Seriana, oggi decine di volontari stanno aiutando i loro concittadini, le cui ......... con ildel personale dell'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, del volontariato di Protezione civile, insieme al Comune di, alla Provincia, ai Vigili del fuoco e ai tecnici di ...La presenza del comitato nella località di Pejo e, assieme alle altre categorie economiche ... della nostra città alla quale abbiamo chiestoe collaborazione sia attraverso l'...

Ardesio. Un fascicolo non è ancora stato iscritto a registro ... A supervisionare gli interventi la Protezione civile e i vigili del fuoco. Supporto anche da parte della parrocchia, con il parroco don ...Ardesio (Bergamo) – La Procura di Bergamo aprirà un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di accusa di disastro colposo per la valanga d’acqua che ha travolto Ardesio, in Val Seriana, all’alba di ...