Ardesio, continua la pulizia dopo il disastro: presto un referente per la conta dei danni (Di sabato 8 aprile 2023) Ardesio. continuano i lavori di pulizia e consolidamento del versante ad Ardesio, dove mercoledì la rottura di un canale di adduzione della centrale idroelettrica di Ludrigno ha fatto piombare sull'abitato un'ingente quantità di acqua mista a fango e detriti. Sabato mattina sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi e l'amministrazione comunale ha confermato la validità dell'ordinanza di divieto di transito pedonale e carrale, ad eccezione dei mezzi di soccorso, lungo la via Monte Secco che conduce alle frazioni di Staletti, Pizzoli e Cerete. "Ringraziando ASST Bergamo EST per l'attivazione del servizio di supporto psicologico, ricordiamo a chiunque ne avesse bisogno di contattare il numero 347.3185727 – ha sottolineato ancora il sindaco Yvan Caccia – Si informa inoltre che nei prossimi giorni verrà ...

