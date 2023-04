Aprilia / Furto in trasferta in una gioielleria di Lucca, denunciate tre donne (Di sabato 8 aprile 2023) Aprilia – Sono tre le donne italiane denunciate dai carabinieri della stazione di Lucca per il reato di Furto aggravato in concorso. Si tratta di una 47enne residente a Viareggio, una 26enne e una 16enne residenti ad Aprilia, le prime due pregiudicate, la minorenne incensurata. Le tre donne, immortalate dal sistema di videosorveglianza interno di L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 8 aprile 2023)– Sono tre leitalianedai carabinieri della stazione diper il reato diaggravato in concorso. Si tratta di una 47enne residente a Viareggio, una 26enne e una 16enne residenti ad, le prime due pregiudicate, la minorenne incensurata. Le tre, immortalate dal sistema di videosorveglianza interno di L'articolo Temporeale Quotidiano.

