Apple: gli utenti sostituiscono i propri iPhone (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Un recente sondaggio ha confermato quello che sapevamo un po’ tutti: gli utenti Apple tendono a cambiare più spesso iPhone rispetto ad iPad e Mac. Sarà per il costo elevato di quest’ultimi due? Tutti e tre i dispositivi sono essenziali per gli utenti, tanto che la maggior parte effettua riparazioni o sostituzioni rapide se necessario. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Apple: gli utenti cambiano iPhone più spesso Le persone tendono comunque a riparare o sostituire i propri iPhone più rapidamente rispetto agli iPad o ai Mac. Oltre l’80% degli intervistati da CIRP ha affermato che sostituirebbe un iPhone smarrito, rubato o danneggiato immediatamente o entro pochi giorni. Solo il 6% delle persone ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Un recente sondaggio ha confermato quello che sapevamo un po’ tutti: glitendono a cambiare più spessorispetto ad iPad e Mac. Sarà per il costo elevato di quest’ultimi due? Tutti e tre i dispositivi sono essenziali per gli, tanto che la maggior parte effettua riparazioni o sostituzioni rapide se necessario. Scopriamo insieme tutti i dettagli.: glicambianopiù spesso Le persone tendono comunque a riparare o sostituire ipiù rapidamente rispetto agli iPad o ai Mac. Oltre l’80% degli intervistati da CIRP ha affermato che sostituirebbe unsmarrito, rubato o danneggiato immediatamente o entro pochi giorni. Solo il 6% delle persone ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Per rateizzare le spese si deve rispondere ai sondaggi. Un modo per profilare gli utenti. @GiorgiaPacione - tecnoandroidit : Apple: gli utenti sostituiscono i propri iPhone - - blackeyes972 : macOS Big Sur 11.2 per tutti gli utenti Apple ha rilasciato ufficialmente macOS Big Sur 11.2 per tutti gli utenti.… - Dom_ross1 : Fanno gli antimodernisti con l'iphone e l'apple watch di ultima generazione ???????????? - infoitscienza : Apple rilascia iOS 16.4.1: aggiornate subito per correggere gli errori e non essere hackerati -