Antonella Clerici, la rivelazione in diretta tv: cosa c'è fra lei e Massimo Giletti (Di sabato 8 aprile 2023) News Tv. Antonella Clerici ha parlato della sua relazione con Massimo Giletti durante l'ultima puntata di Felicissima Sera, in onda venerdì 7 aprile 2023 su Canale 5. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha risposto alle domande di Pio e Amedeo nel corso di un'esilarante intervista. La scena era la stessa che è avvenuta nello studio di Che tempo che fa, con tanto di acquario rivisitato. Nel corso della chiacchierata con i due comici, la Clerici ha fatto delle rivelazioni a proposito del rapporto avuto con Massimo Giletti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Antonella Clerici, dolore insuperabile: lo scatto commuove i fan Leggi anche: Antonella Clerici senza freni racconta tradimenti e dolori: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95_addicted : RT @MasterAb88: Via Crucis battuta anche da Striscia. Poi curva da record per #Felicissimasera, che vola con Antonella Clerici al 27% da me… - Paola63689975 : RT @MasterAb88: Via Crucis battuta anche da Striscia. Poi curva da record per #Felicissimasera, che vola con Antonella Clerici al 27% da me… - napoliforever89 : RT @MasterAb88: Via Crucis battuta anche da Striscia. Poi curva da record per #Felicissimasera, che vola con Antonella Clerici al 27% da me… - MasterAb88 : Via Crucis battuta anche da Striscia. Poi curva da record per #Felicissimasera, che vola con Antonella Clerici al 2… - swaggylus : ma antonella clerici si è chiavata giletti ma che dite -