Anticipazioni Uomini e Donne dell' 8 04 | Armando Incarnato tornerà?

La registrazione di Uomini e Donne di oggi 8 aprile si prospetta molto intricata. L'ultima puntata, infatti, si è conclusa con un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Durante la registrazione avvenuta ieri, sono emerse delle pesanti accuse su Armando Incarnato, uno dei protagonisti del Trono Over. Aurora ha rivelato che il cavaliere avrebbe alle spalle un manager, una notizia scottante che ha mandato su tutte le furie Gianni Sperti, noto opinionista del programma. Armando ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne, tornerà per chiarire la sua posizione?

