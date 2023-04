Anticipazioni Uomini e Donne del 8/04/23: in studio accade una cosa che non era mai successa prima (e c’entra Armando Incarnato!) (Di sabato 8 aprile 2023) Oggi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di seguito eccovi le Anticipazioni della nostra talpa presente in studio. Iniziamo con la parte dedicata al Trono over: Alberto e Tiziana sono usciti insieme dal programma. I primi 40 minuti della registrazione sono stati dedicati ad Armando Incarnato. Tre sedute a centro studio, Maria De Filippi e Gianni Sperti da una parte e Armando di fronte. Il cavaliere è offeso perché dicono che lui è il protetto della conduttrice, quindi vorrebbe abbandonare il programma. Incarnato se la prende con Aurora Tropea perché lei ha insinuato che lui avesse fatto i provini del Grande Fratello. Maria dice “sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 aprile 2023) Oggi sono state registrate le nuove puntate di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di seguito eccovi ledella nostra talpa presente in. Iniziamo con la parte dedicata al Trono over: Alberto e Tiziana sono usciti insieme dal programma. I primi 40 minuti della registrazione sono stati dedicati adIncarnato. Tre sedute a centro, Maria De Filippi e Gianni Sperti da una parte edi fronte. Il cavaliere è offeso perché dicono che lui è il protetto della conduttrice, quindi vorrebbe abbandonare il programma. Incarnato se la prende con Aurora Tropea perché lei ha insinuato che lui avesse fatto i provini del Grande Fratello. Maria dice “sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ...

