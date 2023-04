Anticipazioni Uomini e donne: Armando in lacrime di fronte a Maria, Nicole e Andrea accusati di essere d’accordo (Di sabato 8 aprile 2023) Nuova registrazione di Uomini e donne e nuove Anticipazioni. Armando è scoppiato a paingere, mentre nuove accuse per Nicole e Andrea L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 aprile 2023) Nuova registrazione die nuoveè scoppiato a paingere, mentre nuove accuse perL'articolo proviene da Novella 2000.

