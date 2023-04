Annalisa commenta la vittoria di Virginio ad Amici di Maria e svela il significato di “Mon Amour”

(Di sabato 8 aprile 2023)Scarrone, a distanza di moltissimi anni dal secondo posto addi, torna sull’argomento intervistata dal Corriere della Sera dopo la pubblicazione di Mone in attesa del suo primo Forum di Assago il prossimo 4 novembre.perchéha vintodiIl giorno da rivivere? Quando sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

All'epoca dei fatti ha vinto Virginio e, proprio sul televotoha espresso il suo punto di vista: Il televoto va rispettato sempre. Guardandomi indietro penso che se avessi parlato un po' di ..."La nostra realtà si è subito fatta notare dal pubblico degli addetti ai lavori"Russo, ... L'idea alla base di questo progetto, però, nasce diversi anni fa, quandoera un'autrice che ..."Ci tenevo in modo particolare ad organizzare questo incontroin apertura la Versace ... ideato da Stefano Ciallella, ex mezzofondista azzurro, guida diMinetti e oggi direttore ...

Annalisa ha raccontato un aneddoto che l’ha ferita. In una lunga intervista rilasciata al Corriere ha parlato anche dei no che ha ricevuto e di ...I capelli di Annalisa: parrucca oppure no Il mistero sul caschetto svelato nel video ufficiale di "Mon amour", ecco la verità.