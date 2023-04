Anna Valle | sulla separazione dei genitori | “Non ci hanno mai fatto mancare il loro amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 aprile 2023)nel corso dell’adolescenza ha dovuto affrontare ladeiche ha portato la famiglia a vivere a distanza tra il Lazio e la Siciliae il rapporto con iL’attrice sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove insieme a Giuseppe Zeno presenterà la seconda stagione della serie “Luce Dei Tuoi Occhi” al via il prossimo 12 aprile. Appena tredicenne lacon il fratello Renio e la sorella Alessandraassistito alla profonda crisi familiare che ha colpito i, notata come ha raccontato la stessa interprete nel corso di un’intervista sulle pagine di Vero, nella quale sottolineava: “Non sono cresciuta certo in un’isola ...