Andrea Papi ucciso da un orso, la famiglia denuncia lo Stato 'per aver reintrodotto gli orsi in Trentino' (Di sabato 8 aprile 2023) La famiglia di Andrea Papi , il runner di 26 anni morto a causa dell'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e ... Leggi su leggo (Di sabato 8 aprile 2023) Ladi, il runner di 26 anni morto a causa dell'aggressione da parte di unnei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'intenzione dire la Provincia autonoma di Trento e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La famiglia di Andrea Papi denuncerà la provincia di Trento e lo Stato per aver reintrodotto in Trentino gli orsi - Corriere : «Il runner è stato ucciso dall'orso». La Provincia di Trento ordina di abbattere l’animale - LaLestofante : RT @fanpage: La famiglia di Andrea Papi denuncerà la provincia di Trento e lo Stato per aver reintrodotto in Trentino gli orsi https://t.co… - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiTrentino: Si attende la conferma ufficiale ma i funerali di Andrea Papi saranno celebrati mercoledì pomeriggio nella Chiesa parro… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Si attende la conferma ufficiale ma i funerali di Andrea Papi saranno celebrati mercoledì pomeriggio nella Chiesa parro… -