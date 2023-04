Ancelotti lascia il Real e non va in Brasile | la clamorosa ipotesi | dove andrà

(Di sabato 8 aprile 2023) Carloè felice a Madrid, ha più volte detto che nonvia finché non lo cacceranno, ma il suo nome finisce comunque sui taccuini dei dirigenti dei grandi club oltre che delle migliori Federazioni. Illo corteggia da mesi e se la stampa sudamericana è convinta che alla fine sarà lui il successore di Tite, dalle parti di Londra si parla di un possibile ritorno in Premier League. A richiamarlo in panchina potrebbe essere il Chelsea che dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ha affidato momentaneamente la squadra a Lampard, ma per la prossima stagione cerca un grande nome e, secondo Espn, tra gli obiettivi ci sarebbe proprio Carloche a Stamford Bridge ha già vinto. L'italiano è nell'ampia lista che comprende anche Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Luis Enrique e Mauricio Pochettino. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Davide Ancelotti lascia il Real Madrid: sarà capo allenatore #Ancelotti #Basilea #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Davide Ancelotti lascia il Real Madrid: sarà capo allenatore - sportli26181512 : Davide Ancelotti lascia il Real: pronta la panchina del Basilea: Davide Ancelotti si appresta a lasciare il Real Ma… - Milannews24_com : Davide #Ancelotti lascia il Real? - IononDevo : Se #Ancelotti lascia il @realmadrid. il figlio lo vedo bene sulla panchina del @ACMonza -

... la partita potrebbe orientarsi anche verso il pareggio, che resta quotato a 3.25 ma tutto... allenata dall'allenatore più vincente nell'universo calcistico, Carlo, che dovrà sfidare ...... tra cui Nagelsmann, Luis Enrique,, e anche chi è libero adesso preferirebbe cominciare a ... Un dato cheintuire come il Chelsea, nonostante la rivoluzione di quest'anno, non ha davvero ...Tutto però dipenderà dal domino che si innescherà partendo dalla panchina del Real, su cui Carlocontinua a regalare successi, ma che è comunque probabile lasci in estate. Arteta per ora ha ...

"Ancelotti lascia il Real Madrid! Il figlio Davide verso il Basilea" Tuttosport

Dopo aver eliminato il Barcellona nella coppa nazionale, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa ...Il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid è sempre più in bilico: l'ultima risposta in conferenza stampa mette in ansia i tifosi.