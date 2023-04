AMICI: MARIA DE FILIPPI A TUTTO VARIETÀ TRA SFIDE, GUANTI E UN ALLIEVO ELIMINATO (Di sabato 8 aprile 2023) Oggi, sabato 8 aprile, MARIA De FILIPPI conduce in prima serata su Canale 5 il quarto appuntamento con il serale di “AMICI”. 13 gli allievi in corsa per la vittoria che mettono in campo il proprio talento nel canto e nel ballo. 5 allievi nella squadra Zerbi/Celentano: Aaron, Ramon, Isobel e Gianmarco 4 nella squadra Cuccarini/Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena. 4 nella squdadra Arisa/Todaro: Wax, Federica, Alessio e Mattia. A giudicare le loro esibizioni: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Due superospiti in studio: l’attore comico, conduttore tv, sceneggiatore e produttore cinematografico Alessandro Siani e la cantante Annalisa, inconfondibile voce da 21 dischi di platino e 12 d’oro, che presenta il suo nuovo singolo Mon Amour (uscito venerdì 31 marzo) A PAGINA 2… LO SPOILER DELLA PUNTATA CON TUTTE LE ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 aprile 2023) Oggi, sabato 8 aprile,Deconduce in prima serata su Canale 5 il quarto appuntamento con il serale di “”. 13 gli allievi in corsa per la vittoria che mettono in campo il proprio talento nel canto e nel ballo. 5 allievi nella squadra Zerbi/Celentano: Aaron, Ramon, Isobel e Gianmarco 4 nella squadra Cuccarini/Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena. 4 nella squdadra Arisa/Todaro: Wax, Federica, Alessio e Mattia. A giudicare le loro esibizioni: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Due superospiti in studio: l’attore comico, conduttore tv, sceneggiatore e produttore cinematografico Alessandro Siani e la cantante Annalisa, inconfondibile voce da 21 dischi di platino e 12 d’oro, che presenta il suo nuovo singolo Mon Amour (uscito venerdì 31 marzo) A PAGINA 2… LO SPOILER DELLA PUNTATA CON TUTTE LE ...

