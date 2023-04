Amici anticipazioni quarta puntata | chi è uscito? Quanti eliminati?

Leggi su donnapop

(Di sabato 8 aprile 2023) La terzadel serale di22 è prevista per sabato 8 aprile 2023, la registrazione però è avvenuta giovedì 6 aprile; se non riuscite ad attendere la messa in onda, di seguito troverete tutte lesu chi èsono previsti. Leggi anche:serale 2023, quante puntate sono? Data finale...