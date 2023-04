Amici anticipazione stasera: svelato per “sbaglio” il nome dell’eliminato al ballottaggio (Di sabato 8 aprile 2023) Clamoroso colpo di scena ad Amici. Questa sera 8 aprile va in onda un nuovo appuntamento con il serale e grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa è successo nella registrazione. Ovviamente come tutti sanno quel che è ancora incerto è il nome dell’eliminato dato che ad ogni puntata del sabato l’allievo che lascia la scuola L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 8 aprile 2023) Clamoroso colpo di scena ad. Questa sera 8 aprile va in onda un nuovo appuntamento con il serale e grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa è successo nella registrazione. Ovviamente come tutti sanno quel che è ancora incerto è ildato che ad ogni puntata del sabato l’allievo che lascia la scuola L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances17146647 : @tweet.it Escalation fanno male comportatevi da veri autori ed attori è troverete i vostri fan giornalmente,la veri… - AmiciNotizie22 : Oggi Amici Notizie compie 2 anni… Ringraziamo a tutte le persone che ci seguono con affetto?? Un grazie a tutti e c… - _Sempre_Amici : RT @Riccaru75: ????#Anticipazione #nuovosingolo #Amoreprossimafermata Siete curiosi? Per saperne di più cliccare ?? - oopsgiorgio : IO ATTUALMENTE VEDENDO LE ANTICIPAZIONE DI AMICI - sonoila_ : HO LETTO UN’ANTICIPAZIONE DI AMICI CHE NON VOLEVO LEGGERE DITEMI CHE NON È VERA -