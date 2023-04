Amici 22, Wax fuori controllo: “Non me ne fraga un ca**o!” (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora una volta, Wax è stato protagonista assoluto del daytime di Amici 22, ma purtroppo non in maniera positiva. Dopo che Maria De Filippi, per preparare i ragazzi al loro futuro lavorativo, ha fatto ascoltare loro il parere – positivo o negativo – di alcuni critici su di loro, Wax ha reagito malissimo. Il cantante allievo di Arisa, infatti, ha ricevuto quasi esclusivamente critiche ma anziché prenderle come incentivo a fare meglio lavorando su alcuni aspetti del canto, il ragazzo ha avuto un comportamento pessimo. Amici 22, Wax messo in dubbio da critici: la reazione del cantante “Andiamo avanti, del voto non me ne frega niente” ha detto con aria arrogante. E poi, riferendosi ai giudici, ha affermato: “Ma che ne sanno questi!”. Queste affermazioni hanno lasciato increduli i compagni, ma l’unica a intervenire è stata la ballerina di latino Benedetta ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora una volta, Wax è stato protagonista assoluto del daytime di22, ma purtroppo non in maniera positiva. Dopo che Maria De Filippi, per preparare i ragazzi al loro futuro lavorativo, ha fatto ascoltare loro il parere – positivo o negativo – di alcuni critici su di loro, Wax ha reagito malissimo. Il cantante allievo di Arisa, infatti, ha ricevuto quasi esclusivamente critiche ma anziché prenderle come incentivo a fare meglio lavorando su alcuni aspetti del canto, il ragazzo ha avuto un comportamento pessimo.22, Wax messo in dubbio da critici: la reazione del cantante “Andiamo avanti, del voto non me ne frega niente” ha detto con aria arrogante. E poi, riferendosi ai giudici, ha affermato: “Ma che ne sanno questi!”. Queste affermazioni hanno lasciato increduli i compagni, ma l’unica a intervenire è stata la ballerina di latino Benedetta ...

