Amici 22 | Samu Segreto | in un video racconta il suo sogno

In un video pubblicato da Witty, Samuele Segreto, dopo l'eliminazione da Amici 22, ha parlato del sogno che gli hanno messo tra le mani. Il giovane ancora non riesce a credere che, nonostante sia uscito dalla competizione, abbia avuto una grande occasione come quella di poter studiare nella grande mela. Per questo ancora incredulo, ha scritto questo: " Mi hanno dato una borsa di studio di un anno a New York, è stato surreale pensare che a settembre ero a Monreale e a settembre prossimo sarò a New York". Vediamo però nel dettaglio il grande momento di questo giovane talento. Amici 22, la paura e la determinazione di Samuele Segreto Per Samuele Segreto inizialmente, nel primo periodo, tutto sembrava strano e forse aveva ...

