Amici 22, grossa lite in studio: Maria De Filippi perde la pazienza (Di sabato 8 aprile 2023) Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici 22, che vedremo in onda nel pomeriggio di Pasqua, 9 aprile 2023, in studio è scoppiata un’accesa lite che ha visto Raimondo Todaro scagliarsi contro le scelte di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tra i tre sarebbero volati paroloni e a un certo punto, stufa di ciò, Maria De Filippi sarebbe intervenuta bruscamente per interromperli. “Si è spesa con toni alti” si legge nello specifico nelle anticipazioni riportate da “TV per tutti”. Vediamo dunque cosa è successo esattamente. Anticipazioni Amici 22, Angelina Mango finisce al ballottaggio Il “fattaccio” ha avuto luogo nella seconda manche, quando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno deciso di sfidare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questa volta a vincere sono ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 aprile 2023) Nel corso dell’ultima puntata del Serale di22, che vedremo in onda nel pomeriggio di Pasqua, 9 aprile 2023, inè scoppiata un’accesache ha visto Raimondo Todaro scagliarsi contro le scelte di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tra i tre sarebbero volati paroloni e a un certo punto, stufa di ciò,Desarebbe intervenuta bruscamente per interromperli. “Si è spesa con toni alti” si legge nello specifico nelle anticipazioni riportate da “TV per tutti”. Vediamo dunque cosa è successo esattamente. Anticipazioni22, Angelina Mango finisce al ballottaggio Il “fattaccio” ha avuto luogo nella seconda manche, quando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno deciso di sfidare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Questa volta a vincere sono ...

