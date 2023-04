Amici 22, ecco chi sarebbe l’allievo eliminato al ballottaggio nella quarta puntata del serale (Di sabato 8 aprile 2023) Questa sera andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Finora, sono stati cinque gli allievi eliminati dai giudici Giuseppe Giufrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi: Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto. Continuano la corsa alla finalissima, invece: Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi per il team CuccaLo; Isobel Kinnear, Aaron Cenere e Ramon Agnelli per il team ZerbiCele; Federica Andreani, Wax, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere per il team Todarisa. Come preannunciato dalle anticipazioni sul quarto appuntamento con il serale di Amici 22, nella quarta puntata vedremo sfidarsi al ballottaggio finale i due ballerini ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 aprile 2023) Questa sera andrà in onda ladeldi22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Finora, sono stati cinque gli allievi eliminati dai giudici Giuseppe Giufrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi: Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto. Continuano la corsa alla finalissima, invece: Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi per il team CuccaLo; Isobel Kinnear, Aaron Cenere e Ramon Agnelli per il team ZerbiCele; Federica Andreani, Wax, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere per il team Todarisa. Come preannunciato dalle anticipazioni sul quarto appuntamento con ildi22,vedremo sfidarsi alfinale i due ballerini ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaMariaanto1 : RT @WildLukita: Ed ecco Martina con Matteo, Nikita, Ciupi, Ginevra, Giulia e Alessia?????? bella gente che sta bene insieme ??#nikiters #makit… - RenzoCianchetti : RT @World24New: Bonjour amici !!!! ?? Ecco la nuova tendenza parigina ?????? La ghigliottina portatile, ideale per i viaggi in tutta Europa!??… - gianeuge12 : RT @World24New: Bonjour amici !!!! ?? Ecco la nuova tendenza parigina ?????? La ghigliottina portatile, ideale per i viaggi in tutta Europa!??… - CinqueNews : #amici - #Maria de Filippi contro #Todaro: ecco cosa è successo-» - armidago68 : @PepeMartinez_85 Ecco perché ci becchiamo in continuazione ma alla fine restiamo sempre amici Piacere Leonessa di luglio?? -