Amici 22 | Arisa contro le scelte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo La risposta del ballerino gela tutti

(Di sabato 8 aprile 2023) Inizio di fuoco per la quarta puntata del serale di22 in onda sabato 8 aprile. Durante la prima manche,ha contestato la scelta diedLo di schierare...

Sabato 8 aprile 2023 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale dicondotto da Maria ... La squadra capitanata dae Raimondo Todaro , composta dai cantanti Wax e Federica e dai ..., IL RACCONTO DELLA QUARTA SERATA Prima sfida, Cuccarini - Lo contro- Todaro Maria De Filippi apre la serata salutando il pubblico, gli allievi e i professori. La giuria arriva al ...Quarto appuntamento con il serale di, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara per la ... Alessia e Mattia (ballerini) - squadra die Raimondo ...

Wax in caduta libera: è il protégé di Arisa ma ancora non ha vinto ... Music Fanpage

Alessio Cavaliere in ballottaggio con Mattia Zenzola nella quarta puntata del Serale di Amici 22. Una puntata dalla quale la squadra di Arisa e Raimondo Todaro è uscita con un componente in meno. E Ra ...E' iniziata la quarta puntata del serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Il racconto della serata e l'eliminazione.