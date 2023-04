Amici 22, Arisa attacca la Cuccarini: saltano i nervi al Serale (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora tensioni tra i vari prof ad Amici 22: Arisa punta il dito contro Lorella Cuccarini. Cosa è accaduto Sale la tensione ad Amici 22. Questa sera Maria De Filippi è tornata in onda con la quarta puntata del talent di Canale Cinque e si è riaccesa la sfida tra i vari allievi. Ovviamente più passano le puntate e più aumentano le tensioni e ovviamente anche questa sera non sono mancati i toni alti nel corso della puntata. In particolar modo a scontrarsi sono state due delle prof, Arisa e Lorella Cuccarini. La cantante due volte vincitrice di Sanremo ha puntato il dito contro i rivali, accusando di schierare in campo sempre Angelina Mango. Ad iniziare la prima manche della serata di Amici 22, dopo l’immancabile estrazione, sono Lorella Cuccarini ed ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora tensioni tra i vari prof ad22:punta il dito contro Lorella. Cosa è accaduto Sale la tensione ad22. Questa sera Maria De Filippi è tornata in onda con la quarta puntata del talent di Canale Cinque e si è riaccesa la sfida tra i vari allievi. Ovviamente più passano le puntate e più aumentano le tensioni e ovviamente anche questa sera non sono mancati i toni alti nel corso della puntata. In particolar modo a scontrarsi sono state due delle prof,e Lorella. La cantante due volte vincitrice di Sanremo ha puntato il dito contro i rivali, accusando di schierare in campo sempre Angelina Mango. Ad iniziare la prima manche della serata di22, dopo l’immancabile estrazione, sono Lorellaed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Lite esplosiva ad Amici 2023: Arisa contro Lorella Cuccarini per la strategia del duetto vincente!'… - loverofmyne : RT @fvnzioniamo: ARISA LA BASTARDA LA RIVOLUZIONE È INIZIATA AMICI MIEI - aurorascavazza : RT @fvnzioniamo: ARISA LA BASTARDA LA RIVOLUZIONE È INIZIATA AMICI MIEI - WyseStrangis : RT @fvnzioniamo: ARISA LA BASTARDA LA RIVOLUZIONE È INIZIATA AMICI MIEI - WyseStrangis : RT @sissixcutiiee: ARISA SEMPLICEMENTE SPILLANDO VERITÀ IO LA AMO TANTO FELICE DI AVERLA MESSA AL FANTA AMICI! A ME DEI PUNTI NON INTERESSA… -