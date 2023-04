Amici 2023: tutte le anticipazioni e gli ospiti della quarta serata (Di sabato 8 aprile 2023) Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici. Secondo le anticipazioni, anche questa settimana, sarà soltanto un allievo a dover lasciare il programma. ospiti in studio la cantante Annalisa e l’attore comico Alessandro Siani. Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Questa sera andrà in onda su Canale 5 lapuntata del serale di. Secondo le, anche questa settimana, sarà soltanto un allievo a dover lasciare il programma.in studio la cantante Annalisa e l’attore comico Alessandro Siani.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Abusi su una 15enne mentre il branco riprende coi cellulari. I fatti, a Bologna a settembre. La ragazza avrebbe sub… - fattoquotidiano : Hamid ha collaborato per anni con i militari italiani in Afghanistan. È riuscito a scappare dal Paese in mano ai ta… - Agenzia_Ansa : Da Mattarella esecrazione per il vile attentato a Tel Aviv. E cordoglio e vicinanza a familiari e amici di Alessand… - ilnonnosimpson : RT @fattoquotidiano: Attentato a Tel Aviv, “stavamo passeggiando e l’auto è apparsa all’improvviso”: il racconto degli amici di Alessandro… - fattoquotidiano : Attentato a Tel Aviv, “stavamo passeggiando e l’auto è apparsa all’improvviso”: il racconto degli amici di Alessand… -