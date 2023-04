Amici 2023, quarta puntata Serale – Fuori un altro ballerino: è Alessio (Di sabato 8 aprile 2023) Annalisa - Amici 2023 (foto US Fascino) Quarto appuntamento con il Serale di Amici 2023 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui). Amici 2023: la quarta puntata del Serale minuto per minuto 21.30: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla puntata, accogliendo i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. I tre si sfidano a chi scoppia per primo un palloncino con il sedere. Vince il ballerino, che estrae la squadra Cuccarini-Emanuel Lo per aprire la gara. Prima manche: Cuccarini-Emanuel Lo vs ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 aprile 2023) Annalisa -(foto US Fascino) Quarto appuntamento con ildie qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).: ladelminuto per minuto 21.30: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla, accogliendo i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. I tre si sfidano a chi scoppia per primo un palloncino con il sedere. Vince il, che estrae la squadra Cuccarini-Emanuel Lo per aprire la gara. Prima manche: Cuccarini-Emanuel Lo vs ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Da Mattarella esecrazione per il vile attentato a Tel Aviv. E cordoglio e vicinanza a familiari e amici di Alessand… - Agenzia_Ansa : Abusi su una 15enne mentre il branco riprende coi cellulari. I fatti, a Bologna a settembre. La ragazza avrebbe sub… - fattoquotidiano : Hamid ha collaborato per anni con i militari italiani in Afghanistan. È riuscito a scappare dal Paese in mano ai ta… - redazionerumors : Intervistata dal Corriere della Sera Annalisa ha ricordato la mancata vittoria ad Amici 10 e poi ha svelato il sign… - GossipOne_it : 'Amici 22, Alessio eliminato: la promessa shock di Mattia e la reazione di Benedetta' - Gossip One… -