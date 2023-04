Ambiente, trasferte carbon neutral per il calciatore Troost-Ekong (Di sabato 8 aprile 2023) Le trasferte del calciatore William Troost-Ekong sono carbon neutral. Il difensore in forza alla Salernitana è un ambientalista convinto. E non perde occasione per fare qualche azione che vada in quella direzione. Nato nei Paesi Bassi il 1° settembre 1993, da madre olandese e padre nigeriano, l’atleta è cresciuto tra Haarlem e Londra, trascorrendo le estati a Lagos dove il padre aveva fatto ritorno dopo la separazione. Ed è proprio in Nigeria che ha potuto vedere e toccare con mano le conseguenze dell’inquinamento e del riscaldamento globale. Così, nel suo piccolo, si impegna per la tutela dell’Ambiente nella speranza che il mondo del pallone possa fare da cassa di risonanza e magari anche altri calciatori seguano il suo esempio. Un vero e proprio invito a tifare tutti ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 8 aprile 2023) LedelWilliamsono. Il difensore in forza alla Salernitana è un ambientalista convinto. E non perde occasione per fare qualche azione che vada in quella direzione. Nato nei Paesi Bassi il 1° settembre 1993, da madre olandese e padre nigeriano, l’atleta è cresciuto tra Haarlem e Londra, trascorrendo le estati a Lagos dove il padre aveva fatto ritorno dopo la separazione. Ed è proprio in Nigeria che ha potuto vedere e toccare con mano le conseguenze dell’inquinamento e del riscaldamento globale. Così, nel suo piccolo, si impegna per la tutela dell’nella speranza che il mondo del pallone possa fare da cassa di risonanza e magari anche altri calciatori seguano il suo esempio. Un vero e proprio invito a tifare tutti ...

