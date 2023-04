(Di sabato 8 aprile 2023) Il grande colosso degli acquisto in rete ha deciso di muoversi per tutelare gli acquirenti contro il pericolo deiè un portale che in molti utilizzano. Ed è proprio per tutelare i migliaia di acquirenti che tutti i giorni si collegano al portale, che è stata portata avanti un’azione molto importante. L’azione diper proteggere gli acquirenti- Ilovetrading.itNel 2022ha rimosso dalla rete, 6 milioni dicontraffatti e ha bloccato prima che mettessero un’offerta, oltre 800 mila tentativi di creare dei nuovi account di vendita. I dati, sono contenuti in un report dell’azienda nel quale si sottolinea che sono stati investiti 1,2 miliardi di dollari per proteggere le vendite online da frode o abusi. Nel report si evidenzia anche che, nel 2022 ...

Amazon, rischio prodotti falsi: cosa sta facendo il marchio iLoveTrading

