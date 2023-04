Altro che Autonomia, colpo di grazia al Servizio sanitario. I benefici sono solo per le regioni ricche. E la Fondazione Gimbe boccia la legge Calederoli (Di sabato 8 aprile 2023) Sappiamo bene che la Sanità pubblica in Italia è un malato grave e per questo dal governo di turno ci si aspetta sempre una cura miracolosa. Non fa eccezione l’esecutivo di Giorgia Meloni che chiamato a dare una svolta al settore, tanto più per la presenza dei fondi del Pnrr che potrebbero davvero fare la differenza, anziché predisporre una ‘terapia’ adeguata – a suon di investimenti e assunzioni – sembra fare di tutto per rendere ancor più grave la malattia della Sanità pubblica. Già perché malgrado ci ripetono da anni che in fatto di tutela della salute esiste un divario crescente tra nord e sud, anziché ridurlo si sta pensando di ingrandire il gap con il decreto Calderoli sull’Autonomia differenziata. A dirlo non è un politico dell’opposizione o qualche prezzolato giornalista ma un esperto come Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Sappiamo bene che la Sanità pubblica in Italia è un malato grave e per questo dal governo di turno ci si aspetta sempre una cura miracolosa. Non fa eccezione l’esecutivo di Giorgia Meloni che chiamato a dare una svolta al settore, tanto più per la presenza dei fondi del Pnrr che potrebbero davvero fare la differenza, anziché predisporre una ‘terapia’ adeguata – a suon di investimenti e assunzioni – sembra fare di tutto per rendere ancor più grave la malattia della Sanità pubblica. Già perché malgrado ci ripetono da anni che in fatto di tutela della salute esiste un divario crescente tra nord e sud, anziché ridurlo si sta pensando di ingrandire il gap con il decreto Calderoli sull’differenziata. A dirlo non è un politico dell’opposizione o qualche prezzolato giornalista ma un esperto come Nino Cartabellotta, presidente della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Il governo ???? ha un ministro condannato x razzismo, un’altro indagato per sequestro di persone & La Russa che riabi… - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - rubio_chef : Vuoti tra l’altro. Che poi era tanta la fretta de nascondese @MarcoFattorini che pure il tempo per la foto c’hanno… - _dinomeedifatto : @AndreaCasella_2 Facciamo finta anche di non aver letto quello che abbiamo letto l'altro giorno che è meglio perché… - MaStep92__ : Che imbarazzo. Uno sotto esame e l'altro che sta facendo addirittura peggio venerato -